Палестинские источники: во время попытки обстрела Израиля ранены пять жителей Газы

13-й канал израильского телевидения со ссылкой на палестинские источники передал, что при запуске минометного снаряда в сторону Израиля были ранены пять боевиков.

Все они получили легкие ранения и были доставлены в больницу в Рафахе.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" уточнил, что в больницу были доставлены семь человек.

В 20:08 возле кибуца Керем-Шалом сработали сирены, предупреждающие о возможном обстреле из сектора Газы. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что была зарегистрирована неудачная попытка обстрела израильской территории. Снаряд не преодолел заградительное сооружение на границе и упал на территории сектора Газы





