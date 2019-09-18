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18 сентября 2019 г.
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Ближний Восток

Палестинские источники: во время попытки обстрела Израиля ранены пять жителей Газы

время публикации: 21:06 | последнее обновление: 21:47 блог версия для печати фото
Палестинские источники: во время попытки обстрела Израиля ранены пять жителей Газы
Палестинские источники: во время попытки обстрела Израиля ранены пять жителей Газы

13-й канал израильского телевидения со ссылкой на палестинские источники передал, что при запуске минометного снаряда в сторону Израиля были ранены пять боевиков.

Все они получили легкие ранения и были доставлены в больницу в Рафахе.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" уточнил, что в больницу были доставлены семь человек.

В 20:08 возле кибуца Керем-Шалом сработали сирены, предупреждающие о возможном обстреле из сектора Газы. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что была зарегистрирована неудачная попытка обстрела израильской территории. Снаряд не преодолел заградительное сооружение на границе и упал на территории сектора Газы



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 сентября 2019 г.
ЦАХАЛ: зарегистрирована попытка обстрела израильской территории из сектора Газы





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