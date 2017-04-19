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Ближний Восток

Турция построит в Газе спасательный центр

время публикации: 16:15 | последнее обновление: 16:15 блог версия для печати фото
Турция построит в Газе спасательный центр

Турецкое общество Красного полумесяца сообщило, что возведет в секторе Газы спасательный центр, который также станет складом гуманитарной помощи. Уже выбрано место и проведен тендер, начаты предварительные работы.

"Это будет крупнейший спасательно-логистический центр в секторе Газы. После завершения строительства он будет передан палестинскому обществу Красного полумесяца", - рассказал глава турецкого общества Керем Киник.

Кроме того, при содействии турецкого Агентства по международному сотрудничеству в Газе возводится больница, которую будет открыта к концу 2017 года. На ее базе планируется создать медицинский факультет.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 21 марта 2017 г.
ШАБАК: ХАМАС использует турецкую помощь для военных целей
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 7 января 2017 г.
"Аль-Монитор": Турция тайно строит порт в секторе Газы







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Среда, 19 апреля 2017 г.
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