Турция построит в Газе спасательный центр

Турецкое общество Красного полумесяца сообщило, что возведет в секторе Газы спасательный центр, который также станет складом гуманитарной помощи. Уже выбрано место и проведен тендер, начаты предварительные работы.

"Это будет крупнейший спасательно-логистический центр в секторе Газы. После завершения строительства он будет передан палестинскому обществу Красного полумесяца", - рассказал глава турецкого общества Керем Киник.

Кроме того, при содействии турецкого Агентства по международному сотрудничеству в Газе возводится больница, которую будет открыта к концу 2017 года. На ее базе планируется создать медицинский факультет.