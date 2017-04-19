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Ближний Восток

ХАМАС отверг предложение Аббаса распустить администрацию Газы

время публикации: 10:00 | последнее обновление: 10:01 блог версия для печати фото
ХАМАС отверг предложение Аббаса распустить администрацию Газы

Руководство правящей в секторе Газы администрации ХАМАСа отказалось впускать в сектор делегацию ФАТХа, которая должна была вести переговоры о национальном примирении. По словам представителей группировки, причиной этого стали действия Палестинской национальной администрации.

По словам члена политбюро группировки Халиля аль-Хайи, ХАМАС ведет интенсивные переговоры с представителями ФАТХа в Газе. Аль-Хайя обвинил председателя Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса и премьер-министра ПНА Рами Хамдаллу в срыве национального диалога.

"Мы требуем решения энергетического кризиса, ставшего результатом решения Аббаса и Хамдаллы ввести налог на топливо, а также возобновления выплат полных зарплат работникам общественного сектора и пособий семьям шахидов", - заявил он.

Представитель группировки также рассказал, что несколько месяцев назад Катар выступил с серьезной инициативой, способной положить конец расколу на палестинской улице. Но руководство ПНА эту инициативу торпедировало.

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