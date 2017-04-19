19 апреля 2017 г.
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Ближний Восток

В Иране заблокировали работу "сионистского" навигатора Waze

время публикации: 16:31 | последнее обновление: 16:31 блог версия для печати фото
В Иране заблокировали работу "сионистского" навигатора Waze

Иранский комитет по борьбе за нравственность в интернете распорядился заблокировать навигационное приложение Waze, поскольку оно было разработано в Израиле. Местные СМИ сообщают, что приложение блокируется провайдерами, его также невозможно скачать из магазина аппликаций.

В заявлении комитета, члены которого борются за чистоту интернета, говорится, что использование созданного в Израиле приложения "вызывает озабоченность".

О блокировке приложения Waze упоминает сайт Phys.org, который 19 апреля рассказал о том, что интернет-провайдеры и мобильные операторы Ирана по решению суда блокировали функцию голосовых вызовов в мессенджере Telegram.

Новый сервис, позволяющий совершать звонки и шифрующий трафик, был запущен во всем мире только неделю назад. Министр связи и информационных технологий Ирана Махмуд Ваези сообщил, что его ведомство выдало разрешение на запуск службы голосовых звонков в Telegram, но она была заблокирована по решению суда. Местные СМИ отмечают, что, возможно, новая функция заблокирована не из политических соображений, а из коммерческих.

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Среда, 19 апреля 2017 г.
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