В Иране заблокировали работу "сионистского" навигатора Waze

Иранский комитет по борьбе за нравственность в интернете распорядился заблокировать навигационное приложение Waze, поскольку оно было разработано в Израиле. Местные СМИ сообщают, что приложение блокируется провайдерами, его также невозможно скачать из магазина аппликаций.

В заявлении комитета, члены которого борются за чистоту интернета, говорится, что использование созданного в Израиле приложения "вызывает озабоченность".

О блокировке приложения Waze упоминает сайт Phys.org, который 19 апреля рассказал о том, что интернет-провайдеры и мобильные операторы Ирана по решению суда блокировали функцию голосовых вызовов в мессенджере Telegram.

Новый сервис, позволяющий совершать звонки и шифрующий трафик, был запущен во всем мире только неделю назад. Министр связи и информационных технологий Ирана Махмуд Ваези сообщил, что его ведомство выдало разрешение на запуск службы голосовых звонков в Telegram, но она была заблокирована по решению суда. Местные СМИ отмечают, что, возможно, новая функция заблокирована не из политических соображений, а из коммерческих.