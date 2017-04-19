CBS News: в Ираке боевики ИГ применили иприт против военных, среди которых были американцы

Подразделение иракской армии, в составе которого находились американские и австралийские советники, в воскресенье, 16 апреля, было атаковано боевиками "Исламского государства", которые применили иприт (горчичный газ), сообщает телеканал CBS News.

Военный корреспондент CBS News Дэвид Мартин отмечает, что никто из американцев или австралийцев в результате этой атаки не пострадал, но 25 иракским военным потребовалась медицинская помощь. В свою очередь, бригадный генерал иракской армии Яхья Расул сообщил агентству Associated Press о шести пострадавших солдатах.

CBS News не называет место, где боевики ИГ применили химическое оружие против иракских военных, но отмечает, что это была вторая подобная атака за два дня – предыдущая была зафиксирована в районе Аль-Абар, на западной окраине Мосула (северный Ирак).