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Ближний Восток

CBS News: в Ираке боевики ИГ применили иприт против военных, среди которых были американцы

время публикации: 08:50 | последнее обновление: 08:53 блог версия для печати фото
CBS News: в Ираке боевики ИГ применили иприт против военных, среди которых были американцы

Подразделение иракской армии, в составе которого находились американские и австралийские советники, в воскресенье, 16 апреля, было атаковано боевиками "Исламского государства", которые применили иприт (горчичный газ), сообщает телеканал CBS News.

Военный корреспондент CBS News Дэвид Мартин отмечает, что никто из американцев или австралийцев в результате этой атаки не пострадал, но 25 иракским военным потребовалась медицинская помощь. В свою очередь, бригадный генерал иракской армии Яхья Расул сообщил агентству Associated Press о шести пострадавших солдатах.

CBS News не называет место, где боевики ИГ применили химическое оружие против иракских военных, но отмечает, что это была вторая подобная атака за два дня – предыдущая была зафиксирована в районе Аль-Абар, на западной окраине Мосула (северный Ирак).

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Среда, 19 апреля 2017 г.
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