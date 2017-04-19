На запад Ирака переброшены американские коммандос

На авиабазу "Айн аль-Асад", которая находится в расположенной на западе Ирака провинции Анбар, прибыл контингент американских спецназовцев. Их задача – содействовать освобождению удерживаемых "Исламским государством" городов Ана, Рава и Аль-Каим.

"Значительное число коммандос прибыло на базу, расположенную в 90 километрах к западу от Рамади, столицы провинции Амбар", - сообщил агентству Anadolu представитель иракского командования в звании бригадного генерала. Он отказался уточнять численность американского контингента.

В общей сложности в Ираке уже находится около 4.000 американских военнослужащих. Большинство из них развернуто в районе Мосула, оказывая поддержку иракским частям и шиитским ополченцам, ведущим бои за этот город.