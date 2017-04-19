Завершена реставрация статуи Рамзеса Второго, "фараона Исхода"

В египетском Луксоре состоялась торжественная церемония в честь завершения реставрации гигантской статуи Рамзеса Второго – одного из самых могущественных фараонов Древнего Египта.

Высота статуи – 11 метров, а вес – около 75 тонн. Она возвращена на место, где была установлена около трех тысячелетий назад – рядом с Луксорским храмом. Именно здесь в 1958-1960 годах были обнаружены ее обломки – 57 частей статуи.

Власти стремятся оживить индустрию туризма, которая до «арабской весны» была для Египта главным источником иностранной валюты. Древняя история и доступные цены привлекали в страну пирамид массы туристов.

Однако многочисленные теракты, в том числе, и в туристических районах, сводят эти усилия на нет. 18 апреля боевики "Исламского государства" напали на КПП рядом с монастырем Святой Екатерины на Синае. Один полицейский погиб, четыре были ранены.

Согласно популярной традиции, именно Рамзес Второй – фараон, в правление которого произошел исход евреев из Египта. Отметим, что церемония состоялась вскоре после окончания Песаха – праздника, установленного в память об освобождении из египетского рабства.