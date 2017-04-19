19 апреля 2017 г.
последняя новость: 18:22
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
18:14 Завершена реставрация статуи Рамзеса Второго, "фараона Исхода"
16:31 В Иране заблокировали работу "сионистского" навигатора Waze
16:15 Турция построит в Газе спасательный центр
12:11 На запад Ирака переброшены американские коммандос
11:30 Глава МО США отправился в ближневосточное турне
10:44 В Йемене потерпел крушение вертолет саудовских ВВС
10:00 ХАМАС отверг предложение Аббаса распустить администрацию Газы
08:50 CBS News: в Ираке боевики ИГ применили иприт против военных, среди которых были американцы
06:37 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 19 апреля
06:01 Полиция Ирака: в Мосуле ликвидирован "главный снайпер ИГ", возможно, выходец из России
Ближний Восток

Завершена реставрация статуи Рамзеса Второго, "фараона Исхода"

время публикации: 18:14 | последнее обновление: 18:14 блог версия для печати

В египетском Луксоре состоялась торжественная церемония в честь завершения реставрации гигантской статуи Рамзеса Второго – одного из самых могущественных фараонов Древнего Египта.

Высота статуи – 11 метров, а вес – около 75 тонн. Она возвращена на место, где была установлена около трех тысячелетий назад – рядом с Луксорским храмом. Именно здесь в 1958-1960 годах были обнаружены ее обломки – 57 частей статуи.

Власти стремятся оживить индустрию туризма, которая до «арабской весны» была для Египта главным источником иностранной валюты. Древняя история и доступные цены привлекали в страну пирамид массы туристов.

Однако многочисленные теракты, в том числе, и в туристических районах, сводят эти усилия на нет. 18 апреля боевики "Исламского государства" напали на КПП рядом с монастырем Святой Екатерины на Синае. Один полицейский погиб, четыре были ранены.

Согласно популярной традиции, именно Рамзес Второй – фараон, в правление которого произошел исход евреев из Египта. Отметим, что церемония состоялась вскоре после окончания Песаха – праздника, установленного в память об освобождении из египетского рабства.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 19 декабря 2012 г.
Ученые раскрыли тайну гибели Рамзеса III: фараона убили его жена и сын







  Rating@Mail.ru  
Среда, 19 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017