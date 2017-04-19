Глава МО США отправился в ближневосточное турне

Министр обороны США Джеймс Мэттис начал турне по Ближнему Востоку. Он посетит традиционных американских союзников, таких как Саудовская Аравия, Египет, Катар и Израиль, а также расположенный в Северной Африке Джибути.

В программе визита – переговоры по координации усилий в борьбе с террором и углублению оборонного сотрудничества Отставной генерал морской пехоты хорошо знаком с ближневосточным регионом – он закончил службу главой Центрального командования американской армии.

На борту самолета министр выступил с заявлением для прессы. Он сообщил, что США выступают за проведение мирных переговоров по урегулированию ситуации в Йемене. Эти переговоры должны проходить под эгидой ООН.

Он также отметил, что баллистические ракеты, которые используются хуситами для обстрелов территории Саудовской Аравии, произведены в Иране. "Эти обстрелы необходимо прекратить", - сказал он.