19 апреля 2017 г.
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Ближний Восток

Полиция Ирака: в Мосуле ликвидирован "главный снайпер ИГ", возможно, выходец из России

время публикации: 06:01 | последнее обновление: 06:01 блог версия для печати фото
Мосул, весна 2017 года

Федеральная полиция Ирака сообщила о ликвидации в Мосуле "главного снайпера" террористической группировки "Исламское государство", который, возможно, был выходцем из России, передает РИА Новости со ссылкой на ливанский телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой".

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Уничтоженный боевик руководил подготовкой снайперов для террористической организации. Его имя или кличка не публикуются.

18 апреля полиция Ирака заявляла о ликвидации в Мосуле одного из главарей боевиков ИГ, известного по прозвищу Абу Хаджир ар-Руси. Судя по прозвищу, речь идет о выходце из России. Агентство РИА Новости приводило слова начальника полиции Ирака генерал-лейтенанта Раэда Шакера, сообщившего, что террориста уничтожили ракетным ударом, нанесенным по его штабу в районе Ас-Саура в западной части города.

Ранее иракские военные объявляли об уничтожении лидеров ИГ, известных под кличками Абу Мария ар-Руси (курировал сферу нефтепродуктов) и Абу Мухаджира ар-Руси (был командиром боевиков). Сообщалось также о ликвидации в Мосуле авиаконструктора Абу Мухаммада ар-Руси.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 18 апреля 2017 г.
В Мосуле ликвидирован "русский" лидер боевиков ИГ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 12 марта 2017 г.
Минобороны Ирака: в Мосуле уничтожены эксперты ИГ, в их числе "русский авиаконструктор"







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