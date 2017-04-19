Теракт возле монастыря Святой Екатерины на Синае: один погибший, четверо раненых

В результате теракта на Синайском полуострове погиб египетский военный, еще четверо получили ранения.

Как сообщают местные СМИ, вечером во вторник, 18 апреля, террористы обстреляли контрольно-пропускной пункт возле монастыря Святой Екатерины, в центральной части полуострова.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Монастырь Святой Екатерины является одним из древнейших непрерывно действующих христианских монастырей в мире. В 2002 году монастырский комплекс был включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.