19 апреля 2017 г.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
01:30 Теракт возле монастыря Святой Екатерины на Синае: один погибший, четверо раненых
00:55 Парламент Турции одобрил продление режима ЧП в стране
21:38 Самолет ВВС США впервые приземлился в долине Бекаа
16:51 Палестинские полицейские задержали араба, угрожавшего ножом солдатам ЦАХАЛа
14:14 В Турции разбился полицейский вертолет: 12 погибших
13:52 Референдум в Турции: кемалисты обращаются в суд
13:11 В Мосуле ликвидирован "русский" лидер боевиков ИГ
12:35 Вице-президент Ирака рассказал о союзе ИГ и "Аль-Каиды"
11:19 Ливан обвиняет Израиль во вторжении в территориальные воды
10:02 В Египте арестованы насильники, похищавшие несовершеннолетних девушек
Ближний Восток

Теракт возле монастыря Святой Екатерины на Синае: один погибший, четверо раненых

время публикации: 01:30 | последнее обновление: 01:31 блог версия для печати фото
Теракт возле монастыря Святой Екатерины на Синае: один погибший, четверо раненых

В результате теракта на Синайском полуострове погиб египетский военный, еще четверо получили ранения.

Как сообщают местные СМИ, вечером во вторник, 18 апреля, террористы обстреляли контрольно-пропускной пункт возле монастыря Святой Екатерины, в центральной части полуострова.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Монастырь Святой Екатерины является одним из древнейших непрерывно действующих христианских монастырей в мире. В 2002 году монастырский комплекс был включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 11 апреля 2017 г.
Беспилотники над Синаем: Израиль и Египет не комментируют сообщения о ликвидации террористов
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 10 апреля 2017 г.
Беспилотник обстрелял объект на севере Синая: погиб один человек
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 10 апреля 2017 г.
Вооруженное столкновение на севере Синая: убиты семеро боевиков
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 2 апреля 2017 г.
Армия Египта: захвачена цитадель "Исламского государства" на Синае







  Rating@Mail.ru  
Среда, 19 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017