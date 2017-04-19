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Ближний Восток

Парламент Турции одобрил продление режима ЧП в стране

время публикации: 00:55 | последнее обновление: 00:55 блог версия для печати

Парламент Турции во вторник, 18 апреля, одобрил продление режима чрезвычайного положения в стране еще на три месяца, ранее в тот же день утвержденное правительством.

Накануне Совет национальной безопасности Турции рекомендовал правительству продлить режим ЧП. Заседание СНБ было созвано в Анкаре по инициативе президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Была проведена оценка введенного на территории всей страны режима ЧП. С целью продолжения обеспечения защиты прав и свобод граждан, демократии и принципов правового государства принято решение рекомендовать продлить режим чрезвычайного положения", – говорится в опубликованном СНБ заявлении.

Действующий сейчас в Турции режим ЧП должен был закончиться 19 апреля, он продлевался уже дважды по три месяца после попытки переворота 15 июля 2016 года.

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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 17 апреля 2017 г.
СНБ рекомендовал продлить режим ЧП в Турции еще на три месяца







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Среда, 19 апреля 2017 г.
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