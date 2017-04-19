19 апреля 2017 г.
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Ближний Восток

В Йемене потерпел крушение вертолет саудовских ВВС

время публикации: 10:44 | последнее обновление: 10:45 блог версия для печати

12 саудовских военнослужащих погибли в результате крушения вертолета Blackhawk в провинции Мариб к востоку от столицы Йемена Саны. На борту вертолета находились четыре офицера и восемь солдат.

Это стало одной из самых значительных потерь коалиции за один день с начала йеменского конфликта. Напомним, что самые большие потери Саудовская Аравия и ее союзники понесли в сентябре 2015 года, когда баллистическая ракета, выпущенная хуситами, взорвалась на территории военной базы, убив более 60 военнослужащих.

Саудовские источники не называют причину крушения, однако, согласно сообщениям из Йемена, вертолет был сбит огнем ПВО. При этом не исключается, что речь идет о так называемом «дружественном огне».

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Среда, 19 апреля 2017 г.
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