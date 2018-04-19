Курды задержали в Сирии подозреваемого в причастности к терактам 11 сентября 2001 года

Один из командиров курдских вооруженных сил в Сирии сообщил агентству France Presse о задержании Мухаммада Хайдара Заммара – сирийца с немецким паспортом, который участвовал в подготовке терактов против США, совершенных "Аль-Каидой" 11 сентября 2001 года.

По словам этого командира, Заммар был арестован курдскими спецслужбами на севере Сирии и в настоящее время допрашивается.

В сообщении, цитируемом многими СМИ, в частности сайтом телеканала "Аль-Арабия", сказано, что Заммару около 55 лет (по данным ЦРУ, ему 56-57 лет), он разыскивался по подозрению в причастности к вербовке нескольких из 11 угонщиков самолетов, действовавших 11 сентября 2001 года по заданию "Аль-Каиды". В декабре 2001 года Заммар был задержан агентами ЦРУ в Марокко, а через две недели его передали сирийским властям, в 2007 году он был приговорен к 12 годам тюрьмы судом Сирии – но не за планирование терактов 9/11, а за то, что был активистом суннитской радикальной организации "Братья-мусульмане", пишет AFP. После начала гражданской войны в Сирии, весной 2011 года, Заммар оказался на свободе и присоединился к одной из группировок, действующих против режима Башара Асада.

Министерство обороны США заявило, что проверяет информацию о захвате Заммара.





