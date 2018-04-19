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Ближний Восток

Российский источник: сирийская оппозиция планирует создать автономию около границы Израиля

время публикации: 07:52 | последнее обновление: 08:17 блог версия для печати фото
Бойцы "Свободной сирийской армии"
Предполагаемая граница "южной автономии" в Сирии
В районе города Дараа

Два российских агентства, РИА Новости и "Интерфакс", со ссылкой на российский военно-дипломатический источник опубликовали в четверг, 19 апреля, информацию о планах сирийской оппозиции по проведению крупной военной операции и созданию автономии на юге страны.

В схожих по содержанию публикациях сказано, что оппозиционеры расширяют подконтрольные территории на юге Сирии, чтобы создать там автономию под патронажем США. При этом утверждается, что речь идет о скоординированных действиях не только "Сирийской свободной армии", но также "Джабхат ан-Нусры", связанной с "Аль-Каидой", и "Исламского государства", признанных в России и во многих других странах террористическими организациями.

"Конечной целью спланированной операции является захват и создание под патронажем США автономного от Дамаска территориального образования со столицей в Дараа, по аналогии с территориями, контролируемыми "Сирийскими демократическими силами" на северо-востоке Сирии", – цитирует "Интерфакс" заявление этого военно-дипломатического источника.

"Боевики планируют скоординированную атаку на правительственные силы во всех трех южных провинциях, поводом к которой станут якобы нарушения правительственными войсками режима деэскалации или провокации с "химией". При этом США не борются с боевиками и поставляют в контролируемые ими районы "гумпомощь"", – приводит утверждение того же источника РИА Новости.

По версии этого источника, планируется атака на районы Ас-Суэйда, Дараа, Кунейтра, Аль-Баас, находящиеся в непосредственной близости от границ Израиля. При этом сказано, что в операции могут участвовать до 12 тысяч "боевиков", располагающих "сотнями единиц техники, десятками полевых орудий и систем залпового огня, полученных через контролируемые незаконными вооруженными формированиями коридоры на границе с Израилем и Иорданией".

В Вашингтоне и Иерусалиме эти публикации российских агентств пока не комментируют.

Напомним, что командование ЦАХАЛа координирует свои действия в Сирии с командованием российской армии, чтобы избежать случайных столкновений. Многие операции израильских военных в Сирии, по публикациям в СМИ, власти Израиля согласовывают с американским руководством.



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