Танк и ВВС ЦАХАЛа атаковали две позиции ХАМАС в секторе Газы

В пятницу, 19 апреля, в 15:45, пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что танк и ВВС ЦАХАЛа атаковали две позиции террористической организации ХАМАС в секторе Газы.

Эта атака стала ответом на стрельбу, ранее открытую террористами в направлении израильских военнослужащих возле забора безопасности. В этом инциденте пострадавших не было.

Напомним, в 00:00 пятницы, 19 апреля, была введена полная блокада Иудеи и Самарии; кроме того закрыты пограничные переходы "Эрез" и "Керем Шалом". Блокада введена на восемь суток и продлится до 23:59 субботы, 27 апреля.

В период блокады въезд с палестинских территорий в Израиль будет разрешен только в гуманитарных, медицинских и других экстренных случаях и только с одобрения координатора действий израильского правительства на территориях.

Пресс-служба полиции просит граждан в период праздника Песах проявлять особую осторожность во время отдыха в районах, находящихся неподалеку от границы сектора Газы. Отмечается, что это могут быть, например, воздушные шары или воздушные змеи. В случае обнаружения опасных находок следует незамедлительно обратиться в полицию по телефону 100.

Пограничная полиция уведомляет о готовности к массовому паломничеству верующих евреев в Пещеру Праотцев в Хевроне. Ожидается, что эту святыню в период праздника Песах посетят не менее 25 тысяч человек. Их безопасность будут обеспечивать сотни военнослужащих, пограничников и полицейских.





