"Хизбалла" совместно с сирийской армией начала военную операцию против ИГ

В субботу, 19 августа, террористическая организация "Хизбалла" совместно с сирийской армией начала военную операцию, направленную против террористов "Исламского государства".

Об этом со ссылкой на "Аль-Манар" сообщает Reuters. Также против "ИГ" выступила ливанская армия, командование которой заявило, что не координирует свои действия с сирийцами и "Хизбаллой". Ранее вооруженные силы Ливана заявили, что способны самостоятельно ликвидировать опорные пункты джихадистов на северо-востоке страны. Для этого им не требуется поддержка других армий или группировок.

Действия ливанской армии сконцентрированы у северо-восточной границы с Сирией, недалеко от города Рас Баальбек. Операция сирийской армии разворачивается в западной части Сирии. Таким образом, наступление на позиции джихадистов ведется с обеих сторон границы, при этом сирийская армия на ливанскую территорию не заходит.

Ливанская армия не участвовала в июльской операции, проводимой сирийской армией совместно с "Хизбаллой", однако в настоящее время она намерена выбить боевиков ИГ из горного пограничного района.

Напомним, в начале августа лидер Ливанских сил и один из наиболее влиятельных христианских политиков Ливана Самир Джаджа призвал немедленно разоружить "Хизбаллу". По его словам, военные успехи группировки делают ее более влиятельной, подрывая стабильность государства.