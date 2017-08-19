В Ливане на бывших позициях "Ан-Нусры" найдены ракеты SAM и TOW

На северо-востоке Ливана, на бывших позициях боевиков группировки "Джабхат ан-Нусра" (ранее ассоциированной с "Аль-Каидой"), ливанские военные нашли ракету "земля-воздух" (SAM) и противотанковые ракеты (TOW), а также большое количество других ракет и снарядов, сообщает агентство Reuters.

В сообщении Reuters не были названы страны-производители найденных ракет и снарядов. Но российское агентство РИА Новости утверждает, что найдены зенитная ракета и противотанковые ракеты американского производства. Действительно, обозначение TOW как правило указывает на то, что речь идет об американских противотанковых комплексах BGM-71 TOW. В то же время, обозначение SAM широко используется при описании любых зенитных ракет.

Reuters отмечает, что за шесть лет гражданской войны в Сирии различные группировки в ходе боевых действий захватывали армейские склады, на которых могли храниться такие ракеты.

Напомним, что после Второй ливанской войны (лето 2006 года) на территории Ливана находили склады с вооружениями советского, российского, американского и даже израильского производства.