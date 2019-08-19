Дональд Трамп: "сделка века" будет опубликована после выборов в Израиле

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 18 августа, подтвердил, что его администрация, скорее всего, опубликует полный текст "сделки века" – плана мирного урегулирования на Ближнем Востоке – после выборов в Израиле, намеченных на 17 сентября.

Ранее предполагалось, что этот документ будет предан гласности летом.

"Вероятно, мы подождем с публикацией мирного плана по Ближнему Востоку до окончания выборов в Израиле", – сказал Трамп журналистам, добавив, что "некоторые небольшие фрагменты" могут быть преданы гласности и до того.

По всей видимости, Белый дом не будет спешить с публикацией "сделки века" до формирования коалиции после выборов в Израиле.

На прошлой неделе специальный представитель президента США Джейсон Гринблатт в интервью агентству Bloomberg заявлял, что Дональд Трамп еще не решил, когда целесообразней обнародовать полный текст "сделки века" – плана мирного урегулирования на Ближнем Востоке.

Ранее предполагалось, что полный текст "сделки века" будет предан гласности после формирования коалиции в Израиле. Однако по итогам выборов в Кнессет 21-го созыва премьер-министру Биньямину Нетаниягу не удалось сформировать коалицию, и были объявлены новые выборы.

Гринблатт заявлял, что Белый дом по-прежнему рассчитывает договориться с Палестинской администрацией и с председателем ПА Махмудом Аббасом по поводу этой "сделки". При этом он подчеркивал, что в любом случае Вашингтон не будет добиваться смены власти в Палестинской автономии. При этом представитель американского президента дает понять, что США продолжат избегать любых отношений с террористической организацией ХАМАС, контролирующей сектор Газы.

Джейсон Гринблатт подчеркивает, что конфликт между Израилем и ПА может быть урегулирован "только путем прямых переговоров между сторонами". "Ни Соединенные Штаты, ни Европейский Союз, ни Организация Объединенных Наций не должны диктовать, как этот конфликт может быть урегулирован", – сказал Гринблатт в интервью агентству Bloomberg.

В июне на международной конференции в Бахрейне "Мир во имя процветания", организованной по инициативе США, зять и советник американского президента Джаред Кушнер представил экономическую часть "сделки века". Экономическая программа "сделки века" состоит из 179 проектов, и ее общая стоимость оценивается примерно в 50 миллиардов долларов. 28 миллиардов будут инвестированы в развитие экономики Палестинской автономии и сектора Газы, 7,5 миллиардов будут переведены в Иорданию, 9 миллиардов в Египет, а шесть миллиардов в Ливан. В Рамалле и в Газе выступали с резкой критикой "сделки Трампа".





