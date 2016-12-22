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Ближний Восток

Совершено покушение на посла России в Турции

время публикации: 19 декабря 2016 г., 18:24 | последнее обновление: 20 декабря 2016 г., 00:26 блог версия для печати фото
CNN Türk: совершено покушение на посла России в Турции
Андрей Карлов
CNN Türk: совершено покушение на посла России в Турции

Телеканал CNN Türk вечером 19 декабря передал, что в Анкаре совершено покушение на посла России в Турции Андрея Карлова.

Известно, что в российского дипломата стреляли. Он тяжело ранен.

Эту информацию подтверждают российские информационные агентства.

ТАСС сообщает, что покушение было совершено в помещении галереи современного искусства в Анкаре, где проходило открытие фотовыставки "Россия глазами турок".

Согласно сообщению ТАСС, вооруженный человек ворвался в галерею, когда выступал Андрей Карлов и выстрелил в него. Очевидцы, которых цитирует ТАСС, утверждают, что нападавший кричал: "Убирайтесь!". По другим источникам, мужчина кричал: "Это за Алеппо".

Телеканал CNN Türk также передает, что в помещении галереи произошла перестрелка между сотрудниками служб безопасности и преступником. Поступает информация о том, что в галерее есть и другие раненые. Однако официально информация о других раненых пока не подтверждена.

Открытие выставки посетители снимали на видео, также в зале установлены камеры видеонаблюдения. На кадрах, которые транслируются турецкими телеканалами, можно увидеть, как молодой мужчина в костюме стреляет в Андрея Карлова со спины, после чего посол падает.

СМИ сообщают, что стрелок прошел в галерею по удостоверению сотрудника правоохранительных органов.

РИА Новости со ссылкой на неназванный источник сообщило, что посол России в Турции Андрей Карлов скончался от ранений, полученных в результате покушения на него. Эту информацию также подтвердили сотрудники посольства РФ в Анкаре.

Спецслужбы Турции сообщили, что нападавший был ликвидирован.

Турецкий канал NTV передал, что Совет по телевидению и радиовещанию ввел временное ограничение на публикацию подробностей расследования убийства российского дипломата.

СПРАВКА

На сайте МИД России указано, что Андрей Геннадьевич Карлов, чрезвычайный и полномочный посол Российской федерации в Турецкой республике, родился в 1954 году. В 1976 окончил Московский государственный институт международных отношений, в 1992 - Дипломатическую академию.

На дипломатической службе с 1976 года. Работал на различных должностях в центральном аппарате МИД СССР, России и в загранпредставительствах, в частности, в 1976 – 1981, 1984 – 1990 гг. - в посольстве СССР в Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР), 1992 – 1997 гг. – в посольстве России в Республике Корея.

В 2001 – 2006 гг. – чрезвычайный и полномочный посол России в КНДР.

В 2007 – 2013 гг. – зам.директора, директор консульского департамента МИД России.

С июля 2013 года – чрезвычайный и полномочный Посол Российской Федерации в Турецкой Республике. Имеет ранг чрезвычайного и полномочного Посла.

Владел корейским и английским языками. У него остались жена и сын.



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