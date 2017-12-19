ПА запросила о проведении сессии Генассамблеи ООН по статусу Иерусалима

"Палестина официально запросила проведение специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по статусу Иерусалима, заседание состоится на этой неделе", – сообщает РИА Новости.

Этот запрос был подан вскоре после того, как США заблокировали в СБ ООН проект резолюции по Иерусалиму, внесенный Египтом, использовав свое право вето. 14 из 15 членов СБ, обладающих правом голоса, поддержали формулировки, предложенные Каиром.

Телеканал "Аль-Джазира" сообщал, что Турция намерена также вынести на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН резолюцию, осуждающую решение администрации США признать Иерусалим столицей Израиля.

Таким образом, реализуется сценарий, о котором до голосования в Совбезе говорил министр иностранных дел ПА Рияд аль-Малики. Вне всяких сомнений, на Генассамблее "палестинская" версия резолюции о статусе Иерусалима пройдет подавляющим количеством голосов, так как США не смогут повлиять на исход голосования.

По словам постоянного наблюдателя Палестины при ООН Рияда Мансура, на рассмотрение Генассамблеи ООН будет вынесен проект резолюции, который "будет почти таким же, как заблокированный". Но пока текст этого проекта резолюции не опубликован.

Напомним, что в египетском проекте резолюции, вынесенном 18 декабря на рассмотрение СБ ООН, говорилось, что "любые меры и действия, направленные на изменение характера, статуса или демографического состава Священного города Иерусалим, не имеют юридической силы, являются недействительными и должны быть отменены". В документе также содержался призыв ко всем государствам "воздерживаться от открытия дипломатических представительств в Священном городе Иерусалим".

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли раскритиковала этот проект и заявила, что Организации Объединенных Наций является центром враждебного отношения к "самой прочной демократии на Ближнем Востоке". Она отметила, что Израиль на протяжении десятилетий сталкивается с предвзятостью со стороны ООН. Хейли также сказала, что ровно год назад США допустили ошибку, воздержавшись по резолюции по Ближнему Востоку, и пообещала, что таких ошибок со стороны Вашингтона больше не будет.

Биньямин Нетаниягу поблагодарил Хейли за поддержку Израиля. "Спасибо, посол Хейли. В дни Хануки вы говорили, как Маккавей. Вы зажгли свечу правды. Вы развеяли тьму. Один воин победил армию. Правда победила ложь", – написал Нетаниягу в своем Facebook.





