СМИ: Трамп выводит американские войска из Сирии – полностью и немедленно

Президент США Дональд Трамп принял решение о полном и немедленном выводе американских войск из Сирии, о чем сообщает в среду, 19 декабря, сайт новостной службы CNN со ссылкой на представителей военного командования.

В настоящее время на территории Сирии находятся около 2.000 американских военнослужащих, которые, в основном, обучают военному делу сирийцев, борющихся с ИГ. По данным минобороны в США, на территории Ирака и Сирии насчитывается сегодня около 30.000 боевиков этой радикальной исламистской группировки.

В статье отмечается, что в случае необходимости удар по сирийским террористам могут нанести американские войска, находящиеся в Ираке – этот военный контингент насчитывает более 5.000 бойцов.

Отметим, что ранее о выводе американских войск из Сирии сообщало издание The Wall Street Journal