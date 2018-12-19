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Ближний Восток

СМИ: Трамп выводит американские войска из Сирии – полностью и немедленно

время публикации: 16:47 | последнее обновление: 16:47 блог версия для печати фото
СМИ: Трамп выводит американские войска из Сирии – полностью и немедленно
СМИ: Трамп выводит американские войска из Сирии – полностью и немедленно

Президент США Дональд Трамп принял решение о полном и немедленном выводе американских войск из Сирии, о чем сообщает в среду, 19 декабря, сайт новостной службы CNN со ссылкой на представителей военного командования.

В настоящее время на территории Сирии находятся около 2.000 американских военнослужащих, которые, в основном, обучают военному делу сирийцев, борющихся с ИГ. По данным минобороны в США, на территории Ирака и Сирии насчитывается сегодня около 30.000 боевиков этой радикальной исламистской группировки.

В статье отмечается, что в случае необходимости удар по сирийским террористам могут нанести американские войска, находящиеся в Ираке – этот военный контингент насчитывает более 5.000 бойцов.

Отметим, что ранее о выводе американских войск из Сирии сообщало издание The Wall Street Journal

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