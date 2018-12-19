США выводят войска из Сирии: ошибка в стиле Обамы – предупреждают Трампа

Белый дом отдал приказ Пентагону немедленно начать вывод американских войск из Сирии, сообщил 19 декабря телеканал CBS News со ссылкой на собственных корреспондентов.

Израиль знал о решении Дональда Трампа вывести войска из Сирии

"Мы победили "Исламское государство" в Сирии, а это было единственной причиной держать там войска в период моей каденции", – написал утром в среду глава Белого дома на своей странице в социальной сети Twitter.

Впрочем, как отмечается в сообщении CBS, в минобороны США нет полной уверенности в победе над ИГ. "В настоящее время мы продолжаем работу в регионе и сотрудничаем с партнерами", – заявил пресс-секретарь Пентагона Роб Мэннинг на встрече с журналистами.

Двумя неделями ранее Бретт Макгерк, спецпосланник США по проблеме ИГ, заявил, что задача ликвидировать эту группировку долгосрочная, и "никто не может сказать, что миссия завершена".

Трамп давно требовал убрать американские войска их охваченного войной региона, но эксперты призывали его не делать этого внезапно и стремительно. В ответ на эти призывы президент США уволил командующего Объединенным комитетом начальников штабов Джозефа Данфорда, активного противника данного шага, поставив на его место генерала Марка Милли.

В настоящее время на территории Сирии находятся около 2.000 американских военнослужащих, часть из которых обучают военному делу сирийцев, борющихся с ИГ, а другая часть осуществляет спецоперации в тесном сотрудничестве с альянсом курдских и арабских ополченцев, известными как "Сирийские демократические силы".

CBS отмечает, что в случае необходимости удары по террористам в Сирии могут наносить американские войска, находящиеся в Ираке – этот военный контингент насчитывает более 5.000 солдат и офицеров.

Сообщения о намерении президента США "уйти из Сирии" вызвали резкую критику со стороны союзника Трампа, сенатора-республиканца Линдси Грэма, который утверждал, что вывод войск будет "ошибкой в стиле Обамы". "Хотя терпение Америки в противостоянии радикальному исламу может ослабеть, стремление радикальных исламистов убивать американцев и наших союзников никогда не ослабеет. Совершенно очевидно, что 2.000 американских военнослужащих, дислоцированных там, жизненно важны для нашей национальной безопасности. Вывод американских войск станет большой победой для ИГ, Ирана, Башара Асада и России. Я боюсь, что этот шаг чреват разрушительными последствиями для нашей нации, региона и всего мира", – приводит CBS News слова сенатора Грэма.

Еще в апреле этого года издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме сообщало, что Трамп ищет возможность замены американского военного контингента в Сирии на контингент дружественных арабских стран. В публикации отмечалось, что проблематичный план администрации Трампа предусматривает замену американского контингента после поражения ИГ с целью защиты союзников США, прежде всего, на северо-востоке Сирии, то есть курдов.

По данному вопросу Вашингтон контактировал с властями Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и Египта. Американцы пытались убедить эти страны не только выделить значительные средства на восстановление гражданских инфраструктур в Сирии, но и направить войска в освобожденные районы для поддержания мира.

WSJ также писал, что план Трампа по выводу американского воинского контингента из Сирии не нашел однозначной поддержки у ключевых советников президента США, которые опасаются, что поспешный вывод войск приведет к тому, что удерживаемые американцами позиции займут иранские или российские военные, или их союзники, в том числе из числа экстремистских группировок. На этом фоне было решено попытаться реализовать план, в соответствии с которым американцев заменят в Сирии военные из дружественных арабских стран.

Эксперты, мнение которых цитировал WSJ, сходились на том, что новый план сложно реализовать, если администрация Трампа не согласится оставить в Сирии хотя бы небольшой американский военный контингент и не гарантирует союзникам поддержку с воздуха.

19 декабря ни о каких "арабских силах", которые могли бы прийти на смену американским военным в Сирии, не сообщалось.

В мае газета The Washington Post писала о базе армии США, расположенной в южной части Сирии, неподалеку от границы с Иорданией – в Танфе. Когда-то эта база использовалась для противостояния ИГ. Кроме того, базу использовали для обучения бойцов сирийской оппозиции, но проект был признан провальным. В последнее время американскую базу в Танфе использовали в противостоянии с иранскими и проиранскими вооруженными силами в Сирии. Авторы публикации отмечали, что из-за непоследовательной политики президента Трампа в отношении Сирии, на фоне усиления противостояния с Ираном, жизни американцев, находящихся на этой отдаленной базе, подвергаются опасности. В статье было упомянуто о том, что в течение американцам в Танфе неоднократно приходилось применять оружие против иранских сил: удары наносились и по вооруженным людям, и по беспилотным летательным аппаратам.

Напомним, что при президенте Бараке Обаме был осуществлен вывод основных сил американской армии из Ирака. Если на январь 2010 года в этой стране находились около 112 тысяч военнослужащих армии США, то к октябрю 2017 года (данные Пентагона) в Ираке оставались менее 9 тысяч американских военных. Сейчас численность этого контингента – около 5 тысяч. Причем 1 мая 2018 года Пентагон объявил о ликвидации Объединенного командования сухопутных сил – штаба, руководившего военными действиями против террористической ИГ на территории Ирака. Хотя в минобороны США признавали: борьба с джихадистами в Ираке еще не завершена.





