СБ ООН заслушал доклад, осуждающий Израиль и ХАМАС

Во вторник, 18 декабря, специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов выступил перед Советом безопасности с докладом по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта.

Младенов отметил продолжающееся расширение еврейских поселений на спорных территориях, упомянув при этом, что впервые за последние 16 лет власти Израиля одобрили создание нового микрорайона для еврейских жителей в Хевроне.

В то же время, Младенов обвинил ХАМАС в подстрекательстве к насилию против израильтян, сообщает пресс-служба ООН.

"Я хотел бы предупредить вас об опасной эскалации ситуации на Западном берегу, где растет число террористических нападений, столкновений и других актов насилия. В последние дни и недели там участились инциденты, приводящие к трагической гибели израильских и палестинских гражданских лиц и израильских солдат", – сказал Николай Младенов, обращаясь к членам Совбеза.

Специальный координатор ООН упомянул о том, что 13 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу пообещал в ответ на недавние нападения палестинских боевиков построить новые дома для израильтян и легализовать тысячи построенных ранее единиц жилья. Он также сообщил о намерении снести дома тех, кто совершил нападения, решении увеличить число контрольно-пропускных пунктов и более широко применять административные задержания, а также арестовать нападавших, которые все еще находятся на свободе.

"Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу отметил, что власти Израиля грубо нарушают международные требования прекратить расширение израильских поселений. В то же время ХАМАС прославляет убийц израильских граждан, занимается подстрекательством к насилию против израильтян, а религиозные лидеры палестинцев распускают слухи о том, что Израиль намерен разрушить мечеть Аль-Акса или изменить статус-кво святых мест в Иерусалиме", – говорится в пресс-релизе ООН.

Николай Младенов также отметил роль Египта и Катара в оказании помощи палестинским арабам.

Примечательно, что хамасовский "Палестинский информационный центр" в публикации, посвященной этому докладу, отметил "международное осуждение" Израиля, но не упомянул об осуждении действий ХАМАСа.

Напомним, что 6 декабря Генеральная ассамблея ООН отклонила американский проект резолюции, осуждающей террористическую организацию ХАМАС. В ходе голосования документ получил поддержку 87 государств, 57 стран выступили против. Однако, поскольку для утверждения проекта резолюции требовалось не менее двух третей голосов, он был отклонен. США и их союзники предлагали голосовать простым большинством, однако ряд стран, включая Россию, выступили за принятие резолюции только при поддержке двух третей членов Генассамблеи. В итоге по этому вопросу было проведено отдельное голосование: за простое большинство высказались 72 страны, за две трети – 75, а еще 26 стран воздержались.

Проект резолюции, осуждающей ХАМАС, подготовила Никки Хейли, покидающая в конце года пост постпреда США в ООН. Израильские СМИ назвали эту резолюцию "прощальным подарком" Иерусалиму. Документ осуждал террористическую деятельность ХАМАСа, включая ракетные обстрелы, "огненный террор", строительство тоннелей, использование гражданских ресурсов в военных целях, подстрекательство к насилию.

Против резолюции, осуждающей ХАМАС, голосовали: Азербайджан, Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Беларусь, Боливия, Ботсвана, Бруней, Венесуэла, Вьетнам, Гамбия, Гвинея, Джибути, Египет, Замбия, Зимбабве, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, Йемен, Казахстан, Катар, Китай, Коморские острова, Конго, Куба, Кувейт, Лаос, Ливан, Ливия, Маврикий, Мавритания, Малайзия, Мали, Мальдивы, Марокко, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Никарагуа, ОАЭ, Оман, Пакистан, Россия, Саудовская Аравия, Сенегал, Сирия, Сомали, Судан, Суринам, Сьерра Леоне, Тунис, Турция, Узбекистан, ЮАР.

Поддержали эту резолюцию: Австралия, Австрия, Албания, Андорра, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Багамы, Белиз, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Гаити, Гватемала, Германия, Гондурас, Греция, Грузия, Дания, Доминика, Доминиканская республика, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо-Верде, Канада, Кипр, Кирибати, Колумбия, Коста-Рико, Латвия, Лесото, Либерия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Малави, Мальта, Маршалловы острова, Мексика, Микронезия, Монако, Науру, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Палау, Панама, Папуа – Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Македония, Молдова, Руанда, Румыния, Сан-Марино, Сент-Китс и Невис, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Соломоновы острова, США, Тувалу, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Фиджи, Хорватия, Черногория, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эритрея, Эстония, Южная Корея, Южный Судан, Ямайка, Япония.

Остальные страны – участники ООН воздержались при голосовании или не участвовали в нем.

Реакция США, Израиля и ХАМАСа

Государственный секретарь США Майк Помпео на своей странице в социальной сети Twitter выступил с критикой ООН после того, как на Генеральной ассамблее не была принята резолюция, осуждающая ХАМАС. Глава американского внешнеполитического ведомства написал: "Вскоре после того, как ХАМАС без разбора выпустил тысячи ракет по израильским гражданам, ООН не смогла принять резолюцию, осуждающую эту террористическую группировку.Это еще один позорный акт предвзятости по отношению к еврейскому государству".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил: "На заседании Генассамблеи ООН абсолютное большинство стран было за осуждение ХАМАСа. Мы не набрали большинства в две трети от стран-участников против ХАМАСа, но это первый раз, когда большинство стран голосует против ХАМАСа, и я приветствую все 87 стран, занявших такую позицию. Это огромное достижение Израиля и США. Я благодарю американскую администрацию и посла США в ООН Никки Хейли".

Руководство "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС) распространило текст заявления в связи с тем, что Генеральная ассамблея ООН отклонила предложенную США резолюцию, осуждающую эту террористическую организацию. Как сообщает хамасовский "Палестинский информационный центр", в тексте этого заявления, подписанного главой политбюро ХАМАСа Исмаилом Ханийей, попытка США провести такую резолюцию названа "позорной", а инициатор подготовки данной резолюции Никки Хейли названа "экстремисткой, поддерживающей сионистский террор в Палестине". При этом ХАМАС поблагодарил все страны, которые противодействовали принятию этой резолюции на Генассамблее ООН.