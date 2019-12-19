ЦАХАЛ нанес удар по объекту ХАМАСа на севере Газы

Рано утром в четверг, 19 декабря, военно-воздушные силы ЦАХАЛа атаковали объект террористической организации ХАМАС на севере сектора Газы. Как заявляют в армейской пресс-службе, этот удар был ответом на очередной ракетный обстрел израильской территории.

Также было принято решение сократить границы рыболовной зоны сектора Газы до 10 морских миль.

Израиль возлагает на ХАМАС ответственность за любые враждебные действия из сектора Газы.

Источники в Газе сообщают, что в результате авиаудара израильской армии был причинен ущерб нескольким "объектам сопротивления". По сведениям агентства Maan, самолеты ВВС ЦАХАЛа выпустили пять ракет по штабу разведки "Бригад Изаддина аль-Касама" (военное крыло ХАМАСа) и объекту военно-морских сил ХАМАСа к северо-западу от города Газа. После удара по целям возник пожар. Хамасовский "Палестинский информационный центр" передает, что удар был нанесен по объекту, где производилось оружие, в северной части сектора Газы. ПИЦ подтверждает, что этот объект был "связан с движением ХАМАС". Подтверждается информация о пожаре и значительном ущербе. Сообщается также об одном раненом.

Кроме того, как заявляет ПИЦ, власти Израиля утром 19 декабря объявили о сокращении зоны рыболовства для жителей Газы. Израильские источники подтверждают: зона рыболовства для жителей Газы после попытки обстрела Сдерота сокращена до 10 миль.

В ночь на четверг, около 02:35 в Сдероте и окрестных населенных пунктах был слышен сигнал "Цева адом", предупреждающий о возможном ракетном обстреле из сектора Газы. После 3 часов ночи военные подтвердили факт ракетного обстрела. Сообщается, что была задействована система ПВО: одна ракета была перехвачена системой ПРО "Железный купол". Пострадавших нет.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2019 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2019-й год.

Декабрь. 4 ракеты. 3 сбиты системой ПРО "Железный купол". (По состоянию на 19 декабря).

Ноябрь. 487 ракет. Примерно 120 сбиты системой ПРО "Железный купол". Трое раненых.

Октябрь. Одна ракета. Раненых нет.

Сентябрь. 10 ракет. Пострадавших нет. 22 сентября умерла одна из пострадавших во время ноябрьских обстрелов 2018 года.

Август. 8 ракет. Шесть ракет сбиты системой ПРО "Железный купол". Раненых нет.

Июль. 2 ракеты. Пострадавших нет. 7 июля умерла одна из пострадавших в результате майских обстрелов.

Июнь. 2 ракеты. Одна сбита системой ПРО "Железный купол". Пострадавших нет.

Май. Около 700 ракет. Примерно 240 ракет сбиты системой ПРО. 4 погибших, 65 раненых.

Апрель. 1 ракета. Пострадавших нет.

Март. 78 ракет. 15 ракет сбиты системой ПРО. 7 раненых.

Февраль. 1 ракета. Пострадавших нет.

Январь. 2 ракеты. 1 ракета сбита системой ПРО. Пострадавших нет.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, 61 раненый.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1.020 ракет - 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.





