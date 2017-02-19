19 февраля 2017 г.
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Ближний Восток

ИГ: на Синае израильский БПЛА уничтожил боевиков, готовившихся к запуску ракеты

время публикации: 22:31 | последнее обновление: 22:44 блог версия для печати фото
ИГ: на Синае израильский БПЛА уничтожил боевиков, готовившихся запуску ракеты
ИГ: на Синае израильский БПЛА уничтожил боевиков, готовившихся запуску ракеты
ИГ: на Синае израильский БПЛА уничтожил боевиков, готовившихся запуску ракеты

Информационное агентство, ассоциированное с "Исламским государством" сообщило, что в ночь на 19 февраля беспилотник Армии обороны Израиля нанес удар по ракетному расчету на севере Синайского полуострова.

В сообщении, которое пересказывает "Маарив", говорится, что ракетой, выпущенной с израильского БПЛА, были уничтожены четверо боевиков террористической группировки салафитского толка "Вилайят Синай", считающейся отделением "Исламского государства" на Синайском полуострове.

"Пресс-служба ИГ" утверждает, что погибшие боевики удостоились чести стать "шахидами".

Удар был нанесен в момент подготовки к запуску ракеты в сторону Эйлата.

Ни министерство обороны Египта, ни пресс-служба ЦАХАЛа эту информацию не комментируют.

8 февраля Эйлат подвергся ракетному обстрелу с территории Синайского полуострова. В сторону Израиля были выпущены не менее четырех ракет. Три из них были сбиты системой ПРО "Железный купол", четвертая упала на открытой местности, не причинив ущерба. Фрагменты противоракеты упали в бассейн одного из отелей в Эйлате. Четырем иностранным туристам потребовалась медицинская помощь для выведения из шокового состояния.

Ответственность за обстрел, осуществленный 8 февраля, взяла на себя группировка "Вилайят Синай" (бывшая "Ансар Байт аль-Макдис").



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