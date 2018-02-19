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Ближний Восток

ЦАХАЛ нанес ответный удар по инфраструктуре террора в Газе

время публикации: 05:12 | последнее обновление: 06:36 блог версия для печати фото
ЦАХАЛ нанес ответный удар по инфраструктуре террора в Газе
Израильские самолеты выпустили 10 ракет по ненаселенной сельской местности в районе Ан-Нахда, неподалеку от деревни Аш-Шука, к востоку от Рафаха
Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли удары по подземной инфраструктуре террористов в южной части сектора Газы

В ночь на понедельник, 19 февраля, военно-воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли удары по подземной инфраструктуре террористов в южной части сектора Газы, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Удар был нанесен в ответ на недавний ракетный обстрел израильской территории.

Израиль возлагает на ХАМАС ответственность за все, что происходит в секторе Газы, отмечается в сообщении армейской пресс-службы.

"Палестинский информационный центр" ХАМАСа и агентства Safa, редакции которых находятся в Газе, сообщают об ударах ВВС ЦАХАЛа, нанесенных в ночь на понедельник, 19 февраля, по целям в южной части сектора. Согласно указанным источникам, израильские самолеты выпустили 10 ракет по ненаселенной сельской местности в районе Ан-Нахда, неподалеку от деревни Аш-Шука, к востоку от Рафаха. ХАМАС сообщает о значительном ущербе, отмечая, что пострадавших нет.

18 февраля в 21:50 сирены системы раннего предупреждения о ракетных и минометных обстрелах прозвучали в Сдероте и других населенных пунктах на границе с сектором Газы. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что был зафиксирован запуск ракеты из сектора Газы в сторону Израиля. Ракета, по всей видимости, упала на незастроенной местности на территории регионального совета Шаар а-Негев.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы:

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2018-й год.

Февраль. 4 обстрела, 4 ракеты. Пострадавших нет. (По данным на 19 февраля).

Январь. 5 обстрелов, 5 ракет. Пострадавших нет.

2017-й год. 21 обстрел, 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 12 обстрелов, 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 28 обстрелов, 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 1.451 обстрел, 3.686 ракет. 14 погибших, 169 раненых. 807 ракет сбиты системой ПРО.

2013-й год. 31 обстрел, 48 ракет. Погибших и раненых нет. 3 ракеты сбиты системой ПРО.

2012-й год. 794 обстрела, 2.078 ракет – 6 погибших, 107 раненых. 520 ракет сбиты системой ПРО.

2011-й год. 229 обстрелов, около 390 ракет – 3 погибших, 38 раненых. 34 ракеты были сбиты системой ПРО.

2010-й год. 86 обстрелов, около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. 302 обстрела, около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. 560 обстрелов, около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. 437 обстрелов, около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. 580 обстрелов, около 1.020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. 123 обстрела, около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. 118 обстрелов, около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. 80 обстрелов, около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. 17 обстрелов, около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 обстрелов, 5 ракет – пострадавших нет.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 февраля 2018 г.
Западный Негев подвергся обстрелу из сектора Газы







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