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Ближний Восток

ЦАХАЛ ужесточил меры при борьбе с беспорядками на границе с сектором Газы

время публикации: 19 февраля 2018 г., 18:02 | последнее обновление: 19 февраля 2018 г., 19:39 блог версия для печати фото
ЦАХАЛ ужесточил меры при борьбе с беспорядками на границе с сектором Газой
ЦАХАЛ ужесточил меры при борьбе с беспорядками на границе с сектором Газой
ЦАХАЛ ужесточил меры при борьбе с беспорядками на границе с сектором Газой

Координатор действий правительства в Иудее и Самарии генерал-майор Йоав Мордехай предупредил жителей сектора Газы, что ЦАХАЛ отныне будет действовать более решительно при подавлении беспорядков на границе.

В видео, опубликованном в официальном блоге координатора в социальной сети Facebook, Йоав Мордехай призвал жителей сектора держаться подальше от заграждения на границе.

"С сегодняшнего дня ЦАХАЛ будет принимать более жесткие меры для борьбы с беспорядками на границе. Вам следует прекратить их немедленно. Идите и митингуйте против ХАМАСа", - говорит Йоав Мордехай по-арабски.

Йоав Мордехай также говорил о том, что беспорядки на границе используются террористами в качестве прикрытия при подготовке нападений на военнослужащих. "Так произошло в прошлую субботу. И мы не позволим этому повториться", - говорит координатор действий правительства.

Иоав Мордехай говорит об инциденте, который произошел 17 февраля около кибуца Эйн-Шлоша: на пути следования армейского патруля было приведено в действие взрывное устройство, заложенное палестинскими боевиками. Взрыв прогремел, когда военнослужащие приблизились к забору безопасности после того, как заметили флаг, показавшийся им подозрительным. Четверо военнослужащих получили ранения: двое ранены тяжело, один – в состоянии средней тяжести, состояние еще одного раненого оценивается как легкое. Этот инцидент привел к очередному обострению ситуации на границе с Газой.



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