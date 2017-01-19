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Ближний Восток

ВВС США уничтожили два тренировочных лагеря ИГ в Ливии

время публикации: 16:47 | последнее обновление: 16:47 блог версия для печати

Пентагон подтвердил, что вечером 18 января ВВС США нанесли удары по тренировочным лагерям "Исламского государства" в 45 км к юго-западу от города Сирт в Ливии.

По словам пресс-секретаря оборонного ведомства Питера Кука, в лагерях находились боевики, в декабре отступившие из Сирта после боев с местными войсками. Исламисты планировали перегруппироваться и "представляли угрозу для безопасности Ливии, региона и "национальных интересов Соединенных Штатов", - говорится в заявлении.

В Пентагоне подчеркивают, что операция проводилась при согласовании с новым ливийским правительством и была санкционирована президентом США Бараком Обамой.

По данным агентства AFP, в результате операции ВВС США были уничтожены несколько десятков боевиков.

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