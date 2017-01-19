Восточный Мосул освобожден от ИГ

Иракская армия сообщила о завершении операции по освобождению от боевиков террористической группировки "Исламское государство" восточной части Мосула – самого крупного из контролируемых джихадистами городов.

Операция по освобождению Мосула была начата около трех месяцев назад. Помимо подразделений иракской армии, в них участвовали шиитские и курдские ополченцы, а также отряды суннитских племен. С воздуха их поддерживали ВВС западной коалиции.

Подразделения «Исламского государства» организовано отступили из восточной части города через реку Евфрат. Западный Мосул хорошо укреплен, и предполагается, что бои за него могут продлиться до весны.

Освобождение Мосула был заявлено как главная цель кампании 2016 года. Однако после успехов на начальном этапе наступление, которое велось с трех направлений, начало буксовать. Тем не менее, взятие восточной части города – значительный военный и пропагандистский успех правительства.