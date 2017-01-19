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Ближний Восток

Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 19 января

время публикации: 07:23 | последнее обновление: 07:23 блог версия для печати

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Четверг, 19 января 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

07:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны 11 палестинских арабов, девять из которых разыскивались за террористическую деятельность, в их числе двое активистов ХАМАС. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. В ходе одной из операций были найдены и обезврежены несколько самодельных взрывных устройств трубчатого типа. В деревнях Сильуад и Бани Наим были обнаружены тайники с оружием и боеприпасами.

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Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 18 января







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Четверг, 19 января 2017 г.
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