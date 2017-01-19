Россия и Турция проводят первую совместную воздушную операцию против ИГ

ВКС России и ВВС Турции проводят первую совместную воздушную операцию против террористической группировки "Исламское государство" в Сирии. Об этом сообщил начальник главного оперативного управления генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской на брифинге, прошедшем в среду, 18 января.

Операция, согласованная с сирийской стороной, проводится в пригородах населенного пункта Эль-Баб в провинции Алеппо. В ней участвуют девять российских самолетов (четыре Су-24М, четыре Су-25 и один бомбардировщик Су-34) и восемь турецких (четыре F-16 и четыре F-4), передает РИА Новости.

Самолеты наносят удары по 36 объектам боевиков, отметил Рудской. "Хочу подчеркнуть, что все они были заранее согласованы по линии генеральных штабов и командования авиационных группировок двух стран", – сказал он.

По словам Рудского, оценка первых результатов операции показала высокую эффективность совместных действий российской и турецкой группировок.