19 января 2017 г.
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Ближний Восток

Саудовская Аравия рассматривает возможность судиться с Египтом из-за островов

время публикации: 10:36 | последнее обновление: 10:39 блог версия для печати

Саудовская Аравия рассматривает возможность обратиться в международные юридические инстанции, чтобы добиться передачи ей островов Санафир и Тиран, расположенных в Тиранском заливе. Соответствующий договор был подписан в апреле 2016 года.

При этом саудовские обозреватели отмечают, что Египет, находящийся в тяжелом экономическом состоянии, может не вынести бремени судебного разбирательства. Эскалация конфликта может также привести к высылке двух миллионов египтян, работающих в Саудовской Аравии.

Напомним, что 9 апреля 2016 два государства подписали соглашение о демаркации морских границ, определивший, что острова переходят по суверенитет Саудовской Аравии. Договор был санкционирован Израилем, как того требовали кэмп-дэвидские соглашения.

Его также оспорили в судебном порядке, что привело к кризису в отношениях между двумя странами. Судебное разбирательство длилось несколько месяцев, однако в конечном итоге договор был отменен.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 31 декабря 2016 г.
Апелляционный суд Египта подтвердил право правительства на передачу островов в Тиранском проливе Саудовской Аравии
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 29 декабря 2016 г.
Правительство Египта утвердило передачу Саудовской Аравии островов в Тиранском проливе
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 22 июня 2016 г.
Египетский суд запретил передачу Саудовской Аравии островов Тиран и Санафир
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 23 апреля 2016 г.
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