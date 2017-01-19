Саудовская Аравия рассматривает возможность судиться с Египтом из-за островов

Саудовская Аравия рассматривает возможность обратиться в международные юридические инстанции, чтобы добиться передачи ей островов Санафир и Тиран, расположенных в Тиранском заливе. Соответствующий договор был подписан в апреле 2016 года.

При этом саудовские обозреватели отмечают, что Египет, находящийся в тяжелом экономическом состоянии, может не вынести бремени судебного разбирательства. Эскалация конфликта может также привести к высылке двух миллионов египтян, работающих в Саудовской Аравии.

Напомним, что 9 апреля 2016 два государства подписали соглашение о демаркации морских границ, определивший, что острова переходят по суверенитет Саудовской Аравии. Договор был санкционирован Израилем, как того требовали кэмп-дэвидские соглашения.

Его также оспорили в судебном порядке, что привело к кризису в отношениях между двумя странами. Судебное разбирательство длилось несколько месяцев, однако в конечном итоге договор был отменен.