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Ближний Восток

Задержаны еще двое подозреваемых в причастности к убийству посла РФ в Турции

время публикации: 09:30 | последнее обновление: 09:30 блог версия для печати фото
Анкара, 20 декабря 2017 года

Полиция Турции задержала еще двоих подозреваемых в причастности к организации убийства посла России в Турции Андрея Карлова, сообщает агентство Anadolu. Один из арестованных ранее был сотрудником полиции, как и убийца посла Вевлют Мерт Алтынташ.

В течение последних недель были задержаны около десяти подозреваемых в причастности к организации покушения на российского посла. Некоторые из них освобождены из-под стражи с определенными ограничениями.

62-летний посол России Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время церемонию открытия фотовыставки "Россия глазами турок" в Центре современного искусства в Анкаре. Его убил 22-летний выпускник полицейской академии Мевлют Мерт Алтынташ, два с половиной года проработавший в турецкой полиции и уволенный из рядов правоохранительных органов после попытки государственного переворота летом этого года.

Алтынташ, одетый в строгий костюм, вечером 19 декабря использовал свой старый пропуск сотрудника полиции и сумел пройти с оружием на церемонию открытия выставки. Он стоял за спиной посла, изображая охранника, потом достал пистолет и успел произвести девять выстрелов, прокричал "Аллах Акбар" и произнес короткую речь о том, что его действия являются местью России за участие российской армии в операции против суннитов в Сирии, в частности в Алеппо.

Убийца позволил другим людям покинуть помещение, он не пытался захватить заложников. Вскоре после этого Алтынташ был застрелен полицейскими. В результате стрельбы, помимо посла Андрея Карлова, пострадали еще три человека.

Власти Турции заявили, что Алтынташ был активистом "террористической группировки Фетхуллы" (движения лидера исламской оппозиции Фетхуллы Гюлена).

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