ХАМАС заявил, что ведет с Израилем непрямые переговоры об обмене пленными

В конце этой недели представители ХАМАСа заявили, что между ними и Израилем ведутся непрямые переговоры, целью которых является продвижение соглашения об обмене пленными до выборов в Кнессет. Об этом сообщает панарабское издание "Аль-Араби аль-Джадид", выходящее в Лондоне.

При этом военное крыло ХАМАСа, "Бригады Изаддина аль-Касама", заявило, что не будет предоставлять никакой информации о заключенных без соответствующей компенсации; также переговоры не будут проводиться до тех пор, пока Израиль не освободит всех палестинских заключенных, освобожденных в рамках "сделки Шалита", но затем снова заключен в израильские тюрьмы.

Источники в ХАМАСе заявили, что израильская сторона говорит о частичной сделке, в рамках которой были бы освобождены один или два заключенных, удерживаемых ХАМАСом, однако такой вариант "полностью отвергается". При этом ХАМАС готов выполнить все обязательства, если сделка будет заключена на его условиях.

Также сообщается о консультациях, проведенных специальным посланником на Ближнем Востоке Николаем Младеновым с руководством ХАМАСа.

Напомним, в четверг, 17 января, Младенов посетил семью Аверы Менгисту, находящегося в плену ХАМАСа.

В своем блоге на Facebook Младенов опубликовал фотографию с родителями израильтянина, написав, что более четырех лет родственники Аверы Менгисту не получали от него никаких вестей. "Никто не заслуживает подобной боли и жизни в неопределенности", - пишет Младенов. Он также отмечает, что это дело Авера Менгисту носит гуманитарный характер и должно быть урегулировано.

Различные сведения о переговорах, которые якобы ведутся между Израилем и ХАМАС о возвращении Менгисту и еще одного израильтянина, Хишама ас-Сайяда, находящегося в руках террористов, а также о передаче Израилю тел военнослужащих Орона Шауля и Адара Голдина, погибших в ходе операции "Нерушимая скала", неоднократно публиковались арабскими СМИ за последние полтора года, однако не получили официального подтверждения.