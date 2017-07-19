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Ближний Восток

В Бахрейне разоблачена группировка, связанная с "Хизбаллой"

время публикации: 15:20 | последнее обновление: 15:26 блог версия для печати фото
В Бахрейне разоблачена группировка, связанная с "Хизбаллой"

Глава антитеррористической прокуратуры Бахрейна Ахмад аль-Хамади сообщил о раскрытии террористической организации, связанной с ливанской группировкой "Хизбалла".

Целью организации, по его словам, были нападения на полицейских и представителей властей с тем, чтобы дестабилизировать обстановку в Бахрейне, подорвать безопасность и свободу граждан.

"Террористы также намеревались организовывать нелегальные сборища, распространять ложные новости, совершать акты вандализма против частной собственности", - сказал генерал, добавив, что террористы действовали под прикрытием правозащитной организации Manama Observatory for Human Rights.

Согласно материалам следствия, глава группировки получал указания от командования "Хизбаллы". Это происходило при посредничестве гражданина Бахрейна, постоянно проживающего в Ливане.

Ахмад аль-Хамади заявил, что международные правозащитные организации часто используются врагами Бахрейна как посредники при финансировании террористической деятельности.

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