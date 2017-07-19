В Египте уничтожены лидеры группировок "Хасм" и "Вилайят Синай"

Египетская полиция провела в Каире и на Синайском полуострове операции, в результате которых были ликвидированы три члена руководства радикальных группировок "Хасм" и "Вилайят Синай".

Полиция Каира получила агентурную информацию, согласно которой два лидера "Хасм" намерены перебраться с одной тайной квартиры на другую. На новую явку должны были перевезти запасы оружия и боеприпасов.

На возможных путях их следования были установлены блокпосты. На одном из КПП они и были ликвидированы. В автомобиле было обнаружено стрелковое оружие, патроны, маски и средства связи.

По утверждению полиции, группировка "Хасм" связана с движением "Братья-мусульмане". Она взяла на себя ответственность за несколько терактов, совершенных, в основном, в районе Каира.

В эль-Арише на северо-востоке Синайского полуострова полиция взяла штурмом дом, где скрывался один из лидеров "Вилайят Синай" Ахмад Хасан аль-Ншу. Утверждается, что он первым открыл огонь.