Роухани: "Санкции США противоречат венским соглашениям"

Президент Исламской республики Иран Хасан Роухани заявил, что новые санкции, введенные США, противоречат венскому соглашению о судьбе иранской ядерной программы.

"Если американцы намерены, под надуманными предлогами, вводить против нас санкции, наш великий народ не замедлит на них ответить", - сказал Роухани, добавив, что парламент будет готов ратифицировать ответные меры.

18 июля США внесли 18 организаций и физических лиц в санкционный список против Ирана. В него попали две иранские организации, которые, по сведениям американской администрации, вовлечены в программу создания баллистических ракет.

Кроме того, санкции коснулись семи организаций и пяти частных лиц, поддерживающих Корпус стражей Исламской революции. Также в списке оказались "криминальная организация, два иранских бизнесмена и организация, которые организовывали кражу американских и западных компьютерных программ"

Несмотря на заявление о формальном соблюдении Тегераном условий договора, администрация США уведомила о намерении ввести новые санкции против Ирана за действия, непосредственно не связанные с ядерной программой: испытания баллистических ракет, использование патрульных катеров для создания помех свободной навигации в Персидском заливе и поддержка террористических организаций.