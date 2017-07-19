Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 19 июля

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Среда, 19 июля 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

07:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны 11 палестинских арабов, 10 из которых разыскивались силами безопасности по подозрению в террористической деятельности, в их числе один активист ХАМАСа. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

07:00. Военнослужащие бригады "Иегуда" провели операцию в Хевроне, в ходе которой был произведен обыск в доме семьи террориста, совершившего наезд на солдат на перекрестке Бейт-Анун. Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, в ходе обыска были найдены пистолет, а также основные части и механизмы огнестрельного оружия кустарного производства. При дальнейшем обыске рядом с домом обнаружили мастерскую, в которой производилось оружие. Конфискованы два токарных станка.