СМИ: Трамп сворачивает программу ЦРУ по оказанию помощи сирийской оппозиции

В среду, 19 июля издание The Washington Post сообщило о том, что президент Дональд Трамп принял решение прекратить программу оказания военной помощи умеренной оппозиции в Сирии.

Программа была разработана администрацией Барака Обамы в 2013 году с целью оказания давления на Башара Асада, и за ее реализацию отвечало ЦРУ.

Издание цитирует источник в Белом доме, которые полагает, что постепенное сворачивание программы помощи оппозиции свидетельствуют о заинтересованности Трампа в сотрудничестве с Россией.