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Ближний Восток

СМИ: Трамп сворачивает программу ЦРУ по оказанию помощи сирийской оппозиции

время публикации: 19 июля 2017 г., 22:46 | последнее обновление: 19 июля 2017 г., 22:50 блог версия для печати фото
СМИ: Трамп сворачивает программу военной помощи сирийской оппозиции

В среду, 19 июля издание The Washington Post сообщило о том, что президент Дональд Трамп принял решение прекратить программу оказания военной помощи умеренной оппозиции в Сирии.

Программа была разработана администрацией Барака Обамы в 2013 году с целью оказания давления на Башара Асада, и за ее реализацию отвечало ЦРУ.

Издание цитирует источник в Белом доме, которые полагает, что постепенное сворачивание программы помощи оппозиции свидетельствуют о заинтересованности Трампа в сотрудничестве с Россией.

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