Турция разгласила сведения об американских базах в Сирии

Государственное новостное агентство Турции Anadolu опубликовало данные о местонахождении военных баз США в Сирии. В публикации указывается и численность американских войск на различных военных объектах.

Как утверждает сайт The Daily Beast, таким способом официальная Анкара выразила свое возмущение американско-курдским союзом. Коалиция ведет успешное наступление на Ракку, столицу провозглашенного "Исламским государством" халифата.

США поставили курдам тяжелые вооружения, включая артиллерийские системы. Американские ВВС оказывают штурмующим Ракку курдам из Отрядов народной самообороны поддержку с воздуха.

С точки зрения Турции, отряды – сирийское отделение террористической группировки Рабочая партия Курдистана. Официальная Анкара опасается, что курдское самоуправление в Сирии, вместе с референдумом о независимости в иракском Курдистане, еще сильнее дестабилизирует ситуацию на востоке Турции.

Эти опасения не смогли развеять и обещания американской администрации, согласно которым после разгрома ИГ курдские отряды вернут США полученное оружие и покинут Ракку и другие арабские населенные пункты.