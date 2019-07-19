Нанесен авиаудар по одной из иранских баз, расположенных на территории Ирака

Одна из баз проиранского ополчения, находящихся на территории Ирака, на востоке провинции Салах а-Дин, подверглась авиаудару в пятницу, 19 июля, сообщает телеканал "Аль-Арабия".

По неофициальным сведениям, в результате авиаудара были убиты несколько бойцов КСИР и, по крайней мере, двое боевиков "Хизбаллы".

Согласно данным телеканала "Аль-Арабия", на базе находились баллистические ракеты иранского производства, некоторое время назад доставленные из Ирана на грузовых машинах, предназначенных для транспортировки замороженных продуктов.

Кто стоит за атакой на военную базу, пока не сообщается.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath, удару "неизвестного беспилотника" подвергся лагерь шиитских формирований "Аль-Хашд аш-Шааби".

По информации командования вооруженных сил Ирака, удары по лагерю нанес неизвестный беспилотник.

Согласно сведениям телеканала, в лагере находились бойцы "Хизбаллы" и иранские военные советники из Корпуса стражей исламской революции, а также располагался склад с иранскими ракетами.

Напомним, в июне прошлого года был нанесен авиаудар по базе на востоке Сирии, недалеко от границы с Ираком, в результате которого были убиты десятки боевиков шиитских милиций и военнослужащих сирийской армии. Дамаск возложил ответственность за эту атаку на США и западную коалицию. Пентагон заявил о непричастности к атаке. Тогда же источник в Вашингтоне заявил, что удар был осуществлен израильскими ВВС.

Кроме того, в мае 2018 года официальный Дамаск обвинил Израиль в нанесении авиаударов по авиабазе "Аль-Дабаа" в провинции Хомс, на западе Сирии, где базируются боевики "Хизбаллы" и иранские силы, а также по авиабазе "Хамдан" на востоке Сирии, недалеко от границы с Ираком.





