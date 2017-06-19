19 июня 2017 г.
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Ближний Восток

Абади направляется в Саудовскую Аравию и Иран

время публикации: 14:27 | последнее обновление: 14:27 блог версия для печати фото
Хайдар аль-Абади

Премьер-министр Ирака Хайдар аль-Абади отправляется 19 июня в турне по Ближнему Востоку. Он посетит Саудовскую Аравию, Кувейт и Исламскую республику Иран.

Визит в Саудовскую Аравию был первоначально намечен на минувшую неделю, однако его пришлось отложить, чтобы он не воспринимался как поддержка Багдадом Эр-Рияда в катарском кризисе.

Отметим, что 17 июня вице-президент Ирака Ийяд Алауи обвинил Катар в том, что он пытался расколоть Ирак по религиозному принципу. Сам Алауи является светским шиитом, однако пользуется популярностью и среди суннитов.

Иран поддержал Катар в конфликте с Саудовской Аравией – главным противником Тегерана в мусульманском мире. В Доху было направлено несколько самолетов с гуманитарной помощью.

Кувейт, который иракский премьер посетит между Ираном и Саудовской Аравией, взял на себя обязанности посредника в катарском кризисе.

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