Абади направляется в Саудовскую Аравию и Иран

Премьер-министр Ирака Хайдар аль-Абади отправляется 19 июня в турне по Ближнему Востоку. Он посетит Саудовскую Аравию, Кувейт и Исламскую республику Иран.

Визит в Саудовскую Аравию был первоначально намечен на минувшую неделю, однако его пришлось отложить, чтобы он не воспринимался как поддержка Багдадом Эр-Рияда в катарском кризисе.

Отметим, что 17 июня вице-президент Ирака Ийяд Алауи обвинил Катар в том, что он пытался расколоть Ирак по религиозному принципу. Сам Алауи является светским шиитом, однако пользуется популярностью и среди суннитов.

Иран поддержал Катар в конфликте с Саудовской Аравией – главным противником Тегерана в мусульманском мире. В Доху было направлено несколько самолетов с гуманитарной помощью.

Кувейт, который иракский премьер посетит между Ираном и Саудовской Аравией, взял на себя обязанности посредника в катарском кризисе.