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Ближний Восток

Теракт в Бахрейне, погиб полицейский

время публикации: 15:53 | последнее обновление: 15:53 блог версия для печати фото
Теракт в Бахрейне, погиб полицейский

Один сотрудник полиции погиб и еще двое получили ранения, подорвавшись на фугасе в Диразе, родном городе духовного лидера бахрейнских шиитов аятоллы Иссы Кассема. Власти сообщили, что речь идет о теракте.

21 мая Кассем был приговорен к 21 году лишения свободы за подрывную деятельность. Это вызвало волну шиитских волнений, центром которых стал Дираз. Здесь были убиты пять манифестантов, около 80 получили ранения.

С тех пор город находится на осадном положении. Введен комендантский час, на улицах – усиленные патрули.

В 2016 году шейх Кассем был лишен гражданства Бахрейна. Его сторонники заявляют, что о его судьбе ничего не известно, несмотря на слухи о возможной депортации в Турцию.

Бахрейн - ключевой союзник США в регионе. Большинство его населения составляют шииты, однако правящие элиты – суннитские. Волнения, начавшиеся в стране в 2011 году, удалось подавить только благодаря военной интервенции Саудовской Аравии.

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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 29 мая 2017 г.
Приговор шиитскому аятолле вызвал волнения в Бахрейне







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