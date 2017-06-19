Теракт в Бахрейне, погиб полицейский

Один сотрудник полиции погиб и еще двое получили ранения, подорвавшись на фугасе в Диразе, родном городе духовного лидера бахрейнских шиитов аятоллы Иссы Кассема. Власти сообщили, что речь идет о теракте.

21 мая Кассем был приговорен к 21 году лишения свободы за подрывную деятельность. Это вызвало волну шиитских волнений, центром которых стал Дираз. Здесь были убиты пять манифестантов, около 80 получили ранения.

С тех пор город находится на осадном положении. Введен комендантский час, на улицах – усиленные патрули.

В 2016 году шейх Кассем был лишен гражданства Бахрейна. Его сторонники заявляют, что о его судьбе ничего не известно, несмотря на слухи о возможной депортации в Турцию.

Бахрейн - ключевой союзник США в регионе. Большинство его населения составляют шииты, однако правящие элиты – суннитские. Волнения, начавшиеся в стране в 2011 году, удалось подавить только благодаря военной интервенции Саудовской Аравии.