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Ближний Восток

Израиль вновь сократил электроснабжение Газы

время публикации: 13:49 | последнее обновление: 13:52 блог версия для печати фото
Израиль вновь сократил электроснабжение Газы

Контролирующая сектор Газы администрация ХАМАСа сообщила, что Израиль сократил еще на восемь мегаватт поставки электроэнергии в сектор. Таким образом, Газа поучает всего 112 мегаватт в сутки.

По словам представителя Электрической кампании сектора Газы Мухаммада Табе, снабжение электричеством сократится с четырех до трех часов в сутки.

Сокращение поставок производится по просьбе Палестинской национальной администрации. Правительство ПНА возмущено тем, что деньги, взимаемые с населения сектора за электричество, остаются в бюджете сектора, а не переводятся ПНА.

Согласно существующим договоренностям, Палестинская автономия закупает электричество у Израильской электрической компании ("Хеврат Хашмаль") и рассчитывается с ней самостоятельно, однако сектор Газы Израиль снабжает электричеством напрямую, взимая плату за него из налогов, собираемых для ПНА.

Несколько дней назад арабские СМИ сообщили, что Египет предложил ХАМАСу возобновить поставки – в обмен на выдачу террористов и прекращение враждебных действий.

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