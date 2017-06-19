WSJ: Израиль тайно помогает противникам Асада, чтобы создать на Голанах зону безопасности

Американское издание Wall Street Journal утверждает, со ссылкой на источники в сирийской оппозиции, что Израиль уже несколько лет тайно оказывает противникам режима существенную поддержку, в том числе – финансовую.

Цель этой политики, согласно публикации, создать буферную зону, где действуют дружественные Израилю ополчения. WSJ утверждает, что ответственность за реализацию решения властей несет ЦАХАЛ – этим занимается специально созданное армейское подразделение.

Израиль передает повстанцам средства, используемые как для выплат ополченцам зарплат, так и закупок военного оборудования и вооружений. Помимо этого, предоставляется и гуманитарная помощь, о чем было известно и раньше.

Около 3.000 сирийцев были доставлены в израильские больницы. Значительная часть тех, кому оказывается медицинская помощь – боевики. Местному населению помогают продовольствием и теплой одеждой. Лидеры ополченцев заявляют, что без помощи израильтян им пришлось бы прекратить борьбу.

Отметим, что противостоящие стороны сирийского конфликта постоянно обвиняют друг друга в сотрудничестве с сионистским врагом. Согласно сирийской пропаганде, и террористическая группировка "Исламское государство" является израильским проектом.