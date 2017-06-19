Иракские войска вышли к сирийской границе

Вооруженные силы Ирака и союзные им ополчения выбили боевиков "Исламского государства" из расположенного на границе с Сирией КПП "аль-Валид".

КПП, который находится недалеко от точки, где встречаются сирийская, иракская и иорданская границы, контролировался джихадистами с 2015 года.

Командование западной коалицией сообщило, что ему известно о действиях иракской армии в приграничной полосе. Эти действия – часть общей стратегии по борьбе с ИГ.

Сирийские источники заявляют, что в результате военных действий на востоке Сирии от джихадистов освобождены 25.000 квадратных километров территории.

Отметим, что 18 июня, впервые с начала американских операций в Сирии, самолет ВВС США сбил сирийский Су-22. Тот атаковал позиции союзных американцам курдов.