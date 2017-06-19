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Ближний Восток

Король Иордании принял иерусалимских христиан и мусульман

время публикации: 12:04 | последнее обновление: 12:04 блог версия для печати фото
Король Иордании Абдалла Второй

Король Иордании Абдалла Второй принял делегацию мусульманской и христианской общин Иерусалима. Монарх заявил, что считает защиту иерусалимских святынь своим священным долгом.

Абдалла выразил поддержку принципу "Два государства для двух народов" и призвал к скорейшему провозглашению независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме. Он сообщил, что продолжит поддерживать иерусалимцев в борьбе с оккупацией.

Монарх обвинил Израиль в попытках нарушить статус-кво, а также выступил против планов американской администрации перенести в Иерусалим посольство в Израиле.

Как пишет газета Jordan Times, члены делегации поблагодарили короля за финансирование реставрации расположенной в Храме гроба Господня Кувуклии. Они отметили, что в последний раз работы здесь проводились 200 лет назад.

Глава Вакфа шейх Абдулазим Салхаб сообщил, что мечеть аль-Акса стала знаменем, вокруг которого иерусалимцы объединились для борьбы с продолжающейся уже 50 лет израильской оккупацией.

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