Американцы сбили сирийский самолет, впервые с начала конфликта

Министерство обороны США сообщило, что самолет F-18 американских ВВС сбил сирийский Су-22, незадолго до этого атаковавший позиции курдского ополчения недалеко от города Джадин в 40 километрах от Ракки.

В заявлении отмечается, что цель была уничтожена в полном соответствии с правилами открытия огня и в целях обеспечения коллективной безопасности отрядов, действующих совместно с западной коалицией.

В частности, перед тем, как сбить Су-22, американские военные обратились к командованию российских сил в Сирии, чтобы предотвратить эскалацию. Добавим, что впервые с начала конфликта американские ВВС уничтожили самолет противника.

Сирийские власти сообщили о гибели военного летчика. Они заявили, что самолет атаковал позиции "Исламского государства". Согласно заявлению официального Дамаска, инцидент угрожает совместной борьбе с терроризмом.

"Координация между США и джихадистами свидетельствует, что американцы используют террор для реализации своего американо-сионистского проекта", - утверждается в заявлении.