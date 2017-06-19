Россия угрожает сбивать американские самолеты к западу от Евфрата

Министерство обороны Российской Федерации сообщило об изменении протокола открытия огня действующими в Сирии российскими ВВС. Это стало ответом на перехват американским самолетом сирийского Су-22 в окрестностях Ракки.

"В районах выполнения боевых задач российской авиацией в небе Сирии любые воздушные объекты, включая самолеты и беспилотные аппараты международной коалиции, обнаруженные западнее реки Евфрат, будут приниматься на сопровождение российскими наземными и воздушными средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей", - цитирует сообщение МО РФ агентство "Интерфакс".

Также сообщается о приостановке взаимодействия с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов. Россия требует от американской стороны расследования инцидента.

Первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что речь идет об американской агрессии и провокации. "Причем провоцируют прежде всего Россию", - подчеркнул он.

Ранее министерство обороны США сообщило, что самолет F-18 американских ВВС сбил сирийский Су-22, незадолго до этого атаковавший позиции курдского ополчения недалеко от города Джадин в 40 километрах от Ракки. В заявлении отмечается, что цель была уничтожена в полном соответствии с правилами открытия огня и в целях обеспечения коллективной безопасности отрядов, действующих совместно с западной коалицией.





