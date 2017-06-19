Саудовская Аравия у своего месторождения нефти задержала трех иранских бойцов КСИР

В понедельник, 19 июня, Саудовская Аравия сообщила, что возле морского месторождения нефти Марджан на прошлой неделе были задержаны трое бойцов иранского Корпуса стражей Исламской революции.

В заявлении министерства информации королевства говорится, что с патрульного корабля на границе с месторождением были замечены три плавсредства. После предупредительного выстрела две из трех лодок, в которых предположительно перевозилось оружие, развернулись.

В "арестованной" пограничниками лодке было обнаружено оружие. С задержанными иранцами работают следователи.

В прошлую субботу иранское агентство Tasnim сообщало, что саудовские пограничники открыли огонь по иранскому рыболовному судну в Персидском заливе. В результате этого инцидента был убит гражданин Ирана. В сообщении агентства утверждалось, что обстрелу подверглась одна из двух лодок, сбившихся с курса из-за сильного волнения в заливе.